Travis Japan、7人のアメリカ旅でメンバーにお土産を調達 松田元太がワイルドに変貌
7人組グループ・Travis Japanによるトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスにて独占配信中。あす22日午後4時から配信予定のEpisode6より「あらすじ」と「先行カット」3点が解禁された。
【写真】宮近海斗＆中村海人＆吉澤閑也がお土産選び
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
Team Aの宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、吉澤閑也（Shizu）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team Bの七五三掛龍也（Shime）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）は歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発。最終目的地、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
今回解禁されたのは、22日に配信となるEpisode 6の「あらすじ」と「先行カット」3点。Episode 6では、Team A（Chaka、Umi、Shizu）の3人が、アリゾナ州にある複合施設キャメロン・トレーディング・ポストに寄り道。そこにあるネイティブアメリカンのアートギャラリーで、悪い夢をキャッチしてくれるというドリームキャッチャーなど、メンバーへのお土産を調達する。
一方のTeam B（Shime、Genta、Machu）は、歴史ある鉱山町コロラド州デュランゴに到着。西部開拓時代から続く歴史の詰まったホテルは、あらゆるところに仕掛けが施されており驚きの連続。そして3人は現地の名物だという地ビール工場へと潜入。隣接するバーでは、メンバー全員にぴったりのビールをセレクト。さらに、これまでの旅を経て、ワイルドになった（?）Gentaがホテルのルームツアーを実施する。
【写真】宮近海斗＆中村海人＆吉澤閑也がお土産選び
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
今回解禁されたのは、22日に配信となるEpisode 6の「あらすじ」と「先行カット」3点。Episode 6では、Team A（Chaka、Umi、Shizu）の3人が、アリゾナ州にある複合施設キャメロン・トレーディング・ポストに寄り道。そこにあるネイティブアメリカンのアートギャラリーで、悪い夢をキャッチしてくれるというドリームキャッチャーなど、メンバーへのお土産を調達する。
一方のTeam B（Shime、Genta、Machu）は、歴史ある鉱山町コロラド州デュランゴに到着。西部開拓時代から続く歴史の詰まったホテルは、あらゆるところに仕掛けが施されており驚きの連続。そして3人は現地の名物だという地ビール工場へと潜入。隣接するバーでは、メンバー全員にぴったりのビールをセレクト。さらに、これまでの旅を経て、ワイルドになった（?）Gentaがホテルのルームツアーを実施する。