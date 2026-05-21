声優の藤原貴弘さんが5月14日に死去したことが分かった。43歳だった。所属事務所「賢プロダクション」が21日に発表した。訃報を受け、藤原さんが出演していた作品の公式や、声優仲間が故人を追悼した。

所属事務所公式サイトで「弊社所属俳優 藤原貴弘 儀 (43歳)が5月14日 永眠いたしました。生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します」と訃報を伝えた。葬儀は近親者で行ったと明かした。藤原さんは、2025年に健康上の理由で、アニメ「キングダム」の関常役を降板することを発表していた。

藤原さんは1982年7月15日生まれ、北海道出身。「黒子のバスケ」根武谷永吉役、「僕のヒーローアカデミア」黒霧役など人気アニメに数多く出演し、海外映画やドラマの吹き替えなども多数担当した。

僕のヒーローアカデミア公式Xは「アニメ『僕のヒーローアカデミア』の黒霧 役・藤原貴弘さんが、2026年5月14日に逝去されました。1期から登場した黒霧の演技に改めての御礼を申し上げ、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と偲んだ。

人気ゲーム「Apex Legends」は公式Xで「レヴナントの日本語版声優を務めていただいた、藤原貴弘さんが逝去されました。藤原さんには、レヴナントに深みと魂を与えていただき、多くのファンに愛されるレジェンドとしてその存在を築いてくださいました。心より感謝申し上げるとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

僕のヒーローアカデミアで黒霧の代役を務めた声優の最上嗣生はXで「闘病中と聞いてから会えなくて、また会ったら『藤原君にしかできん黒霧の代役大変やったぞ（笑）』って言いたかったんだけどなぁ…。藤原君、ゆっくり休んでください」としのんだ。

声優の勝杏里はXで「養成所の同期でした。現場で会うといつもなんだか照れくさそうにしていました。しんどいよ。藤原くんのご冥福をお祈りいたします」と悲しみを吐露した。