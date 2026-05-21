バレーボール女子日本代表の荒木彩花（２４）＝久光＝が１９日に行われたＳＶリーグの年間表彰式に出席。ドレスアップした姿が話題となった。

ベスト６とトップスパイカーをともに初受賞。チャンピオンシップで優勝を果たしたチームメイトとともにドレスアップして表彰に臨んだ。チームの公式Ｘで「私、短パンで！！短パンがいいって言っておいて！」と話していたことが明かされていた荒木だったが、美しい肩、背中を出した黒のドレスで登壇。１８４センチ長身のすらりとしたスタイルで魅了した。

自身のＸでは「短パンはさすがにダメでしたね・・・普段はしないようなドレスアップ 肩出しで大人っぽく・・・行きたかったけど・・・本当の姿の荒木がちょこちょこ出てきてしまうんですよね〜」と明かし、「ＡＷＡＲＤＳでとても貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました」とつづった。

ＳＮＳなどでは「ドレス姿素敵」、「どちらのべっぴんさんかと思ったら荒木選手でした！」、「ヘアスタイルめちゃオシャレやん」、「マジで見違えた！」などの声が上がっていた。