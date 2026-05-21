名古屋市西区で連日行列ができる町中華「名古屋飯店」。チャーハン入りケチャップライスに、とろとろ卵を重ねた“本気のオムライス”が話題です。元営業マンの店主が家族と共に挑む、唯一無二の味に迫りました。

■やみつきになる町中華の名物オムライス





名古屋市西区にある、毎日行列ができる町中華「名古屋飯店」。高火力で仕上げるふわふわ食感の「チャーハン」（880円）や、丸鶏と豚骨スープのうまみが特徴の「中華そば」（990円）など、中華の定番メニューが揃います。

中でも看板メニューとなっているのが、中華丼に盛り付けられた「町中華本気のオムライス」（1320円）です。



客：

「ふわふわとろとろで、とてもおいしいです」

別の客：

「他の店のオムライスとは全然違います。異端児かもしれない」

この話題のオムライスを作るのは、九州出身の大将・野間隆成さんです。



野間さん：

「注文の8～9割はオムライス。中華料理店ならではのオムライスが作りたかった。中はチャーハンで作ったケチャップライス。その上にとろとろの天津飯の卵を乗せました」

朝10時。大将の野間さんが1人で仕込みを始めます。



野間さん：

「秋田県産の“あきたこまち”を使っています。炊いたときの硬さと甘みが強いので、これでないとチャーハンもオムライスもおいしくない」



卵は、野間さんの地元・宮崎県産の高級卵「康卵」を使用。宮崎の大自然の中で育てられた鶏が生む卵で、甘みとコクが強いのが特徴のブランド卵です。

野間さん：

「すごく卵黄の甘みが強く、色が綺麗。ハリがあり、箸で持っても卵黄が割れない。普通に買えば1個100円です」



価格は張りますが、この卵を1日200個以上使っています。

■オムライスに魅了される常連客たち





午前11時半。開店と同時に次々と客が訪れます。ほとんどの客のお目当てはオムライス。ランチタイムの2時間半、野間さんは中華鍋を休むことなく振り続けます。



客：

「唯一無二。一度食べたらやみつきです」

別の客：

「いろいろな店でオムライスを食べてきましたが、ここが一番おいしい」

卵好きの常連客ならではの食べ方もあるといいます。



客：

「ケチャップをかけずに食べたい。ケチャップは別でもらいます」



オープンからまだ半年ほどですが、このオムライスは多くの客を魅了しています。

■営業マンから料理人へ





このオムライスの生みの親・野間さんは、もともとは電気関係の営業マンでした。

野間さん：

「料理人になったのは3年ほど前。サラリーマン時代、おいしいものを食べ歩いていたら、自分でやりたくなった。誰かが食べて喜んでくれるのが好きです」



その後、名古屋で修行し、2025年に夢だった自分の店をオープンさせました。



そんな野間さんを日頃から支えているのは、学校終わりで駆けつけてくれる次女と三女の2人です。



次女：

「楽しいです」

どんなに忙しくても、家族で支え合いながら店を切り盛りしています。



野間さん：

「一人でやろうと思ったら絶対無理。家族には感謝しかないです」



未知の業界に飛び込み、家族と共に奮闘する町中華。体は悲鳴を上げても、野間さんの笑顔が消えることはありません。



野間さん：

「飲食は長時間労働で疲労もあるけど、それを差し引いても楽しい。私にとって天職です」



唯一無二のオムライスには、家族の支えと料理への情熱が詰まっていました。



2026年5月6日放送