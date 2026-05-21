打率.429＆OPS1.393の脅威 マイナー降格のド軍24歳が覚醒 拙守が目立つ韓国代表野手が優先されたスター軍団の「内情」
マイナー降格後は打撃で猛アピールを続けているフリーランド(C)Getty Images
プロスペクト野手に対する再昇格を望む声が強まっている。
去る5月11日にドジャースのアレックス・フリーランドは、負傷者リストから復帰したムーキー・ベッツと入れ替わる形で、マイナーに降格。開幕からメジャーロースターに食い込み、キム・ヘソンらと生き残りを懸けた競争が続けていたが、打率.235、2本塁打、8打点、長打率.337、OPS.646と結果は残せず。
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しかし、無念のマイナー降格後のフリーランドは凄まじい勢いで打ち続けている。現地時間5月20日時点で出場6試合というスモールサンプルながら打率は脅威の.429。さらに3本塁打、13打点、出塁率.500、長打率.893、OPS1.393と、まさしく敵なし状態なのである。
この先、ドジャースの戦線には、経験豊富なトミー・エドマンとキケ・エルナンデスの復帰も想定されている。それだけに一度ふるいにかけられ、競争から落ちる形となった24歳の有望株にふたたびチャンスが舞い込むかは不透明だ。しかし、もはやマイナーで「やることはない」とも言える猛打に期待感は高まる一方だ。
日夜ドジャースのありとあらゆる情報を発信し続ける米専門メディア『Dodgers Nation』は、メジャーでは四球数の約3倍となる三振数を記録したフリーランドについて「メジャーリーグに留まるには十分ではなかった」と指摘。その上で降格後の打撃内容について「本来の打ち方を取り戻し、さらにレベルアップした活躍を見せている」と強調した。
ドジャースの内情にも精通する同メディアは、「近い将来にドジャースが“復帰”を検討するに値する成績を残しているのは確かだ」と断言。その上で「フリーランドは誰かが鮮烈に復帰した際には、真っ先にマイナーリーグに降格される」と指摘し、スーパースター軍団の育成メソッドを掘り下げた。
「ドジャースは育成をしたい選手に対しては、毎日試合に出場する機会を与えることを重視する。フリーランドもご多分に漏れず、当面の間はオクラホマシティ（3A組織）で出場機会を得ることになる。しかし、彼がここからずっと3Aの投手たちを圧倒し続け、本当にやることがないような状態になれば、今シーズン中に再びドジャースで活躍する可能性はある」
ドジャースでは、内外野を守れるユーティリティであるキム・ヘソンが低調だ。打率.275、出塁率.342とまずまずではあるものの、OPS.695、長打率.353とパワー不足は否めず。さらに現地時間5月19日のパドレス戦では、余裕を持った緩慢な送球によって内野安打を献上するなど、「この調子でやっていたら降格する」と批判されるほどの守備で詰めの甘さも目立っている。
それでもキム・ヘソンがメジャーロースターに食い込んでいるのは、「より多くの出場機会を与えたい」というドジャースの育成方針がたぶんに影響を与えていると言えよう。
はたして、攻守に際立った存在感を放つフリーランドに、メジャーリーグの再チャンスは与えられるか。少なくとも現状のまま打ち続ければ、球団首脳陣も看過できないはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]