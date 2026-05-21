名古屋の地下鉄の車内で、17歳の少女にわいせつな行為をしたとして、61歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】｢電車で痴漢にあった。前回と同じ犯人だった｣ 17歳少女にわいせつ行為の疑い 61歳男を逮捕 ストーカーの疑いも視野に捜査 名古屋の地下鉄車内で

逮捕されたのは、名古屋市天白区の無職 藤戸敏也容疑者61歳です。

警察によりますと藤戸容疑者は4月22日、地下鉄桜通線「御器所駅」から「今池」駅を走っていた電車内で、17歳の少女の下半身に自身の下半身を押し当てた不同意わいせつの疑いがもたれています。

「電車で痴漢にあった。前回と同じ犯人だった」

少女から「電車で痴漢にあった。前回と同じ犯人だった」と警察に相談があり、事件が発覚。防犯カメラの捜査などから藤戸容疑者を特定しました。

警察の調べに対し藤戸容疑者は「全く記憶にないです」と容疑を否認しています。

少女は藤戸容疑者について面識がないと話していますが、警察は、藤戸容疑者がこの少女にストーカー行為をしていた疑いも視野に、余罪を調べています。