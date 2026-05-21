◆レスリング 明治杯全日本選抜選手権 第１日（２１日・東京・駒沢体育館）

世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、男子フリースタイル６１キロ級で２４年パリ五輪男子フリースタイル５７キロ級金メダルの樋口黎（ミキハウス）が、決勝に駒を進めた。

１年９か月ぶりの実戦。１回戦は「あまり動きがよくないなって感じ」だったが、あっさり勝ち上がると準々決勝、準決勝と尻上がりに調子を上げ危なげなく勝ち上がった。「２試合目の途中から割り切ってできていた。準決勝はかなり相手もＵ２３で３位に入っている選手で、結構、もっと競る内容を普段だったらやると思うんですけど、かなりいいパフォーマンスを出せた。自己評価で８０点は上げられるかな。すごく大きな一歩だと思います」と自身に及第点を与えた。

ただ、今回は自身の５７キロよりも重い階級だったとはいえ、「減量は苦しかった」と振り返った。「（練習で）米国に行ったりしてハンバーガーを食べ過ぎた。ウエイトしてパワーをつければいいってもんじゃない。５７キロにもう少しコミットした体作りを考えていかないといけない」と反省も口をついた。

２２日の決勝では、全日本選手権優勝の長谷川敏裕（三恵海運）と対戦する。非五輪階級のため、アジア大会の代表はないが、勝利し、プレーオフに持ち込め再び勝てば、世界選手権代表に内定する。「練習でできていることが出せていない。今まで積み上げてきた貯金で戦っている状況。もう少し新しい組み手、技を出したいんですが、どうしても自分の得意な技に頼ってしまう。もっと勝負に徹した試合を、１２月と来年の６月とその次の世界選手権としていかないと、ロスの内定に入ってこないので、この大会でもう少し色んなことができるように、決勝戦は試したいですね」と前向きに話した。