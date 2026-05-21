◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

広島は、育成の名原典彦外野手と支配下契約を結んだと発表した。新井貴浩監督は「１軍で戦っていくピースとして必要なので、球団にお願いしました。走力、守備力もそうだけど、ハングリー精神というものも持っている」と期待。支配下登録して即、出場選手登録された。

今季２軍では２７試合で打率２割４分２厘、０本塁打、３打点で８盗塁はチーム最多。１軍では機動力のある大盛のスタメン起用が続き、昨オフの現役ドラフトで楽天から加入した辰見もいる。「彼らがスタートで出ていくときに、やっぱりピースとしてそこに必要」と指揮官。機動力に厚みを持たせる狙いで１軍に招集した。

名原とともに、佐藤啓も１軍昇格した。新井監督は「結果、内容とも申し分ないパフォーマンスを見せていた」と評価。４月２９日の抹消後、２軍１２試合で打率３割７分１厘、１本塁打、６打点と結果を残していた。一方で２軍再調整となった林と田村について「今は頭（スタメン）からは出れないので、だったらファームで試合に出てくださいということ」とした。