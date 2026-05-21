阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２１日、中日戦（甲子園）の試合前練習で外野の特守を約３０分行った。

小雨の降るグラウンドで白球を追った。筒井外野守備走塁コーチから熱のこもったノックを受けた。「外野手の基本的なことだったり、フェンス周りの動きだったり、クッションだったり、全体的にやりました」と初歩的なことを中心に入念に確認した。練習を見守った筒井外野守備走塁コーチは「やってくれると思いますよ。彼はやる男です」と立石を評価した。

１９日の中日戦（倉敷）で合流後、２試合連続左翼でスタメン出場。２０日には甲子園で初めて守備に就いた。ルーキーは「芝でゴロが曲がったりする。そこが１番気を付けないといけない」と聖地特有の打球の変化を警戒しつつ、「やったことなかったので、怖さはだいぶある。すぐにできるわけじゃないと思うんですけど、挑戦的な姿勢を見せたい」と話した。

チームは２０日の試合で大逆転勝利を収めた。立石自身もグラウンドでチームの底力を目の当たりにした。「昨日とか特にああいうゲームの一員としてグラウンドに立てたことがうれしかった。それを続けていきたい」と力を込めた。