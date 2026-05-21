¼«Ì±ÅÞ¡Ö¹ñÎÏ¸¦µæ²ñ¡×¤¬½é²ñ¹ç¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¤¬È¯Â¡¡ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤ä¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤éÈ¯µ¯¿Í¤ÇÌó320¿ÍÆþ²ñ
¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤ò»Ù¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¹ñÎÏ¸¦µæ²ñ¡×¤¬È¯Â¤·¡¢Àè¤Û¤É¤«¤é½é²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
21Æü¸á¸å4»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¹ñÎÏ¸¦µæ²ñ¡×¤Ï¡¢ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Î¤Û¤«¡¢2025Ç¯¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤ÈÁè¤Ã¤¿¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¡¢ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¡¢¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤é¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½êÂ°µÄ°÷¤Î8³ä¶á¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó320¿Í¤¬Æþ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ñ¹ç¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥°¥é¥¹ÃóÆüÂç»È¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·¤¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¦¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤è¤ëÆüÊÆ²«¶â»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£