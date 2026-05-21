俳優中村雅俊（75）が21日、都内で行われた「俺たちの旅 スペシャルコンサート」PR取材会に登壇し、秋野太作（83）、田中健（75）、岡田奈々（67）と意気込みを語った。

4月28日に妻、五十嵐淳子さんを73歳で亡くしたばかり。代表作のひとつである同作について「主人の代表作、ということで見てくれていました」としみじみ。自身が監督し、今年1月に公開された映画「五十年目の俺たちの旅」も一緒に見たとし、「喜んでいました。ありがとうございます」と話した。

秋野は「いろいろございまして、ご承知の通り、雅俊くんもちょっとヘコんでおりますので、励ましに、無理をしてでもお集まりいただければ」とあいさつ。中村は秋野に向かって「ありがとうございます！」と豪快な笑みで一礼した。

コンサートは、1975年に日本テレビ系で放送された大ヒットドラマ「俺たちの旅」50周年記念として昨年全国4都市5公演で開催され、完売の人気を集めた。今年は10月29日から、東京国際フォーラムなどで5公演が行われる。

中村は「またやると聞いて、ここにいる4人全員が驚いている。どうしてお客さんが来るんだろう」と、“俺旅”の人気にびっくり。田中から「去年思ったんだけど、やっぱり浩介は歌うまいよね」と役名で絶賛されると「50年間歴史をともにしてきたんだなと思う。エンディングの『ただお前がいい』は、イントロが始まるとジーンとくる。自分で歌っているけど、途中でグッとくる」と話した。

50年を振り返り、「いちばんびっくりするのは、3人とも生きてる。3人がいる現実ってすごくないですか？」と笑顔。自身にとってどんな作品かと聞かれると「至極の宝物。人生っていろんな出会いがあるが、いちばんの出会いをしたと感じている」と話した。

この日は、秋野の妻役をを演じた上村香子（80）も登壇した。