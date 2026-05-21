「祝儀も払わず食事まで…」元巨人投手の娘ジュンヒ、結婚式に侵入した“不審者”を晒し上げ

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、自身の結婚式に侵入した“不審者”に不快感を示した。

5月21日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムのストーリーズを更新した。

【画像】チェ・ジュンヒ、結婚式に侵入した“不審者”を晒し上げ

チェ・ジュンヒは、「どうやって入ってきたの？ すぐに携帯を奪って写真フォルダをチェックして追い出したらしいけど、迷惑行為をして参列者たちに被害を与えたみたい。申し訳なくてたまらない。ウケるのが、ご祝儀も全く出さずに、ご飯はしっかり食べて帰ったこと。誰ですか？本当に」というコメントと共に結婚式の写真を投稿した。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

公開された写真には、チェ・ジュンヒが、兄チェ・ファンヒの手を握り、バージンロードを歩いている姿が収められている。感極まり涙ぐむチェ・ジュンヒの背後には、一人の男性の姿が捉えられていた。彼女はこの男性を「記者」だと説明し、「どうやって入ってきたの？」と不快感を示した。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒが指摘した男性は、バージンロードのすぐ横で動画を撮影していたという。チェ・ジュンヒの知人は「あの人がずっと席に座っていたから何だろうと思ったんだけど、あなた（チェ・ジュンヒ）の知り合いだと言われ続けた」と伝え、これに対してチェ・ジュニは「誰ですか」「出ていってください」と不快な心境を明かした。

なお、チェ・ジュンヒは5月16日、ソウル江南（カンナム）区のあるホテルで、11歳年上の一般男性と結婚式を挙げた。現在はアメリカで新婚旅行中である。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。