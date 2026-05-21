【ミニカー ア ゴーゴー!!2026】 会場:幕張メッセ 展示ホール5・6 開催時間:5月24日10時～17時

ホビージャパンは、5月24日に開催されるイベント「ミニカー ア ゴーゴー!!2026」に出展する。

「ミニカー ア ゴーゴー!!2026」はミニカーとホットウィール展示即売・総合イベントで、参加メーカーによる展示が実施され、さらにしげの秀一WORLDの特別展示コーナーの設置を予定している。

同社は会場にてイベント限定商品として、「1/64 Toyota SPRINTER TRUENO (AE86) / 頭文字D 藤原拓海 AND 茂木なつき（ドライバーフィギュア付ジオラマセット）」の販売を予定している。

本商品は漫画「頭文字D」のVol.185「告白」より、雪の中で語り合う藤原拓海と茂木なつきの印象的なシーンを再現した、フィギュア付きジオラマセットとなっている。なお、ドア、ボンネット、リトラクタブルヘッドライト等の開閉ギミックは未搭載となっている。

1/64 Toyota SPRINTER TRUENO (AE86) / 頭文字D 藤原拓海 AND 茂木なつき（ドライバーフィギュア付ジオラマセット）

価格：3,000円

(C)しげの秀一/講談社 (C) Shuishi Shigeno / Kodansha ltd.

※写真は試作品です。仕様は予告無く変更になる場合があります。