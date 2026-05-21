２１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比８４．９１ポイント（２．０４％）安の４０７７．２８ポイントと続落した。４月１７日以来、１カ月超ぶりの安値を付けている。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。中国経済の先行き不安がくすぶっているほか、中東情勢の動向を見極めたいとするスタンスも買い手控えにつながった。膠着状態が続く中東情勢を巡っては、複数メディアが２０日、トランプ米大統領はイランとの和平交渉が最終段階に入ったとの認識を示していると報道した。ただ、トランプ氏は、戦闘終結を急ぐつもりはないとした上で、和平合意に至らなければ攻撃を再開するとも改めて述べている。指数は小じっかりで推移する場面がみられたものの、引けにかけて下げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）が８．６％安、光ファイバー・ケーブルの江蘇亨通光電（６００４８７／ＳＨ）が７．８％安、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が６．３％安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が５．２％安で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、中国政府系半導体企業の華潤微電子（６８８３９６／ＳＨ）が８．９％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」３．７％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。科創板指数は前日まで、連日で史上最高値を更新していたとあって、利食い売りが広がった。

不動産株も安い。華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が７．２％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）と新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）がそろって４．５％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が４．３％、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が４．１％ずつ下落した。

石油・石炭株もさえない。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が３．６％安、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．９％安、エン鉱能源（６００１８８／ＳＨ）が５．０％安、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が４．７％安で引けた。通信・メディア株、素材株、消費株、公益株、軍需産業株なども売られている。

半面、自動車株は高い。遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が１０．０％（ストップ高）、賽力斯集団（６０１１２７／ＳＨ）が６．１％、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が４．１％、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が０．９％ずつ上昇した。医薬株、空運株、銀行・証券株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が６．２８ポイント（２．２２％）安の２７７．０８ポイント、深センＢ株指数が０．０３ポイント（０．００％）安の１１４０．３７ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）