花の82年組・松本伊代＆早見優、待ち合わせして対面→“偶然すぎる”リンクコーデにファン驚き「すご〜い」「オソろ可愛い」
歌手でタレントの松本伊代と早見優が20日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。“偶然すぎる”リンクコーデを公開した。
【写真】「すご〜い」「オソろ可愛い」“偶然すぎる”リンクコーデの松本伊代＆早見優
松本は「またまた優ちゃんとバッグリンクコーデ」「何の打ち合わせもなくこうなるの不思議」とつづり、おそろいの「A.D.M.J.」のバッグを手にしたツーショットをアップ。「何の服にも合わせやすいこのバッグだけど、赤×ストライプで服の雰囲気もなんかリンク」と、全体のトーンまでシンクロしていたことを明かした。
一方の早見も「またもや、松本伊代ちゃんと打ち合わせしたわけでもないのに、ADMJバッグのコーデがリンク」「こういう偶然って、なんだかうれしくなりますね。このバッグ、本当にかわいい」と2ショットを投稿。この日は「赤×デニムのコーデ」だったそうで、「トップスは、ARCHIのもの。夏らしい軽やかな素材感が、とてもお気に入りです」と紹介した。
同年デビューの「花の82年組」で、プライベートでも親交の深い2人の“まさかのシンクロ”に、ファンからは「すご〜い 偶然って嬉しいですよね〜」「オソろ可愛い」「バッグもすごい素敵」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すご〜い」「オソろ可愛い」“偶然すぎる”リンクコーデの松本伊代＆早見優
松本は「またまた優ちゃんとバッグリンクコーデ」「何の打ち合わせもなくこうなるの不思議」とつづり、おそろいの「A.D.M.J.」のバッグを手にしたツーショットをアップ。「何の服にも合わせやすいこのバッグだけど、赤×ストライプで服の雰囲気もなんかリンク」と、全体のトーンまでシンクロしていたことを明かした。
同年デビューの「花の82年組」で、プライベートでも親交の深い2人の“まさかのシンクロ”に、ファンからは「すご〜い 偶然って嬉しいですよね〜」「オソろ可愛い」「バッグもすごい素敵」などと、さまざまな反響が寄せられている。