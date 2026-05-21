3児の母・小倉優子、わずか15分で作った夕食が「おしゃれで豪華」と反響 生クリームの代わりに“あるもの”を活用
3児の母でタレントの小倉優子（42）が19日、自身のブログを更新。わずか15分で作ったという夕食メニューを公開し、「おしゃれで豪華」「爽やかで素敵」と反響を呼んでいる。
【写真】生クリームの代わりに“あるもの”を活用！わずか15分で作った小倉優子の豪華手料理
小倉は「15分クッキング」と題した投稿で、「お夕飯は、先日好評だったチキンのレモンクリーム煮にしました」と報告。レモンを添えた華やかな一皿の写真を掲載し、「生クリームを使わずに、とろけるチーズでとろみをつけます」と調理のポイントも紹介した。
さらに、フライパンで調理中の写真とともに、「ジャガイモをレンチンしたので、15分で完成しました」「レモンがあると、暑くなっても食べたくなります」とつづり、白米ではなくバゲットを合わせたことも明かしている。
コメント欄には「15分で完成とは思えないくらい、おしゃれで豪華なお夕飯」「お皿がレモン色なのも爽やかで素敵です〜」「白いご飯の代わりにバケット！なるほど いいアイディアですね」「今度作ってみます」などの声が寄せられている。
【写真】生クリームの代わりに“あるもの”を活用！わずか15分で作った小倉優子の豪華手料理
小倉は「15分クッキング」と題した投稿で、「お夕飯は、先日好評だったチキンのレモンクリーム煮にしました」と報告。レモンを添えた華やかな一皿の写真を掲載し、「生クリームを使わずに、とろけるチーズでとろみをつけます」と調理のポイントも紹介した。
コメント欄には「15分で完成とは思えないくらい、おしゃれで豪華なお夕飯」「お皿がレモン色なのも爽やかで素敵です〜」「白いご飯の代わりにバケット！なるほど いいアイディアですね」「今度作ってみます」などの声が寄せられている。