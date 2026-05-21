「鼻血覚悟です」水崎綾女、濡れた肉感的な“完熟ボディ”グラビア公開で反響「たまらんなぁ〜」
俳優の水崎綾女（37）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。自身のグラビア写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】圧巻のスタイル…濡れた肉感的“完熟ボディ”を披露した水崎綾女
水崎は「5月18日release/週プレに掲載されてる写真のオフショットやアザーショットのデジタル写真集が発売されているみたい！！写真集ランキングもTop3入りでありがたい限りです」と投稿。写真では自身のグラビアショットを公開した。
18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）では、水崎が濡れた肉感的な“完熟ボディ”を惜しげもなく披露している。この投稿には
この投稿には「たまらんなぁ〜」「鼻血覚悟です」などの反響が寄せられている。
【写真】圧巻のスタイル…濡れた肉感的“完熟ボディ”を披露した水崎綾女
水崎は「5月18日release/週プレに掲載されてる写真のオフショットやアザーショットのデジタル写真集が発売されているみたい！！写真集ランキングもTop3入りでありがたい限りです」と投稿。写真では自身のグラビアショットを公開した。
18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）では、水崎が濡れた肉感的な“完熟ボディ”を惜しげもなく披露している。この投稿には
この投稿には「たまらんなぁ〜」「鼻血覚悟です」などの反響が寄せられている。