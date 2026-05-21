大雨が降ると富士山は数センチ高くなることが、北海道大などの研究チームの調査で判明した。

火山の山体が膨らむ現象はマグマ活動による噴火の前兆とされるが、大雨でも膨張することが分かり、チームは「違いを見分けることで噴火の前兆をより正確に把握できる」としている。論文が国際科学誌に掲載された。

富士山は１７０７年の宝永噴火以降、静穏な状態が続く。ただ、噴火すれば降灰で大規模な交通障害や停電が起きる恐れがあるため、山体の変化は人工衛星などを活用して２４時間監視されている。

チームは、静岡県熱海市で２０２１年に起きた土石流災害を契機に、同県内で地盤の高さが降雨で変化するのか調べたところ、富士山の斜面がわずかに隆起していたことに気付いた。

その後、測位衛星を使って精密に測った富士山の電子基準点の標高と雨量との関係を調査。２０１７〜２３年のデータを解析した結果、台風などで１日当たり数十ミリの雨が降ると、山頂付近の標高が１〜２センチ高くなる一方、麓では数センチ低くなり、いずれも数日で元に戻っていたことが分かった。

チームは、山頂付近の隆起は流量が増えて膨らんだ地下水脈が山を押し上げることで起き、麓の沈降は流れてきた雨水の重みが原因とみる。北海道大の日置（へき）幸介名誉教授（地球物理学）は「雨や雪の重みで地形がへこむことはあるが、例外的な現象が見つかった。他の火山でも同じ現象が起きるのか調べたい」と話す。

山梨県富士山科学研究所の本多亮・主幹研究員（測地学）の話「火山観測のデータから降雨時の山体膨張の値を取り除けば、より誤りのない噴火予測につながる」