ふと立ち寄ったコンビニで、商品が寸分の狂いもなく並んでいるのを見て、不思議な快感を覚えたことはありませんか？Xでは、そんな「整列の美」を競い合うような熱い投稿が話題になっています。



【写真】青空の下、西濃運輸のトラックがピシッと整列

西濃運輸の本気！広大な敷地にズラリと…

4月16日、西濃運輸（@seinocorporatio）が投稿した一言。 「うちだって…うちだって……！」そこに添えられた写真には、抜けるような青空の下、広大な敷地にズラリと一列に並んだ数十台のトラックが。車体のカラーリングが見事に揃い、ピシッと整列した姿は、まさに圧巻です。



リプライ欄では、モノクロの旧車写真を投稿するファンも現れ、新旧のトラックが並ぶエモーショナルな展開。「昔のセイノーもかっこいいんだぞ〜！」と返信しています。



「うちだって！」に続く異種格闘技戦

この「整列」の波は、運送業界の枠を飛び越えました。西濃運輸の投稿に便乗する形で、ユーザーからは多種多様な「美しい並び」が寄せられています。



無機質な美しさの「美容室のシャンプー台」、夢が詰まった「トミカのコレクション」、外を眺める「4匹の猫」など、「うちの整列も見てくれ」と言わんばかりの投稿が相次ぎ、タイムラインは視覚的な快感に包まれています。



神姫バスも参戦！姫路城との豪華共演

この流れに、兵庫県民おなじみの神姫バス（@shinkibus）も黙っていませんでした。4月19日、西濃運輸と同じフレーズで投稿された写真には、オレンジ色のバスが綺麗に並ぶ姿が。しかし、よく見るとその背景には、白く輝く「姫路城」。 「おー姫路城バックにかっこいい！」と、地元愛と美しさが融合した1枚に称賛が集まっています。