サンリオキャラクターのアイシナモロールの公式X（@i_cn_official）が発信している心温まるメッセージ“ご自愛語録”がみんなに優しく寄り添ってくれると話題を呼んでいます。アイシナモロールはシナモロールのもう一つの世界（パラレルワールド）で暮らす、ちょっぴり大人なシナモンです。人の目より自分の目を大事にして、カラダとココロを大切にする“ご自愛”マインドを持っています。



【動画】「おふとんから出られた自分をほめてあげよう」起き抜けぽてぽて歩くアイシナモロール

連休明けの疲れを癒やす“ご自愛”メッセージ

中でも反響を呼んでいるのが、「おふとんから出られた自分をほめてあげよう。」というメッセージが動画内に流れる短いアニメーションです。とろんとした眠たそうな表情のアイシナモロールが、ぽてぽてとゆっくりな足取りで部屋を移動する様子が描かれています。「春眠暁を覚えず」という言葉があるように、春の暖かさや連休明けの疲れから、朝布団から出られない人も多いはず。そんな人たちの心に、「起きられただけでもえらい」と優しく肯定するエールとして響きます。



この投稿には、ユーザーから「おはよう」や、愛らしい動きに対する「なんてかわいいあゆみ…！！」といった反響が寄せられています。また、メッセージに共感し「ふとした瞬間の自分もちゃんと認めてあげたいね」とコメントする人もおり、温かいご自愛語録に癒されている様子がうかがえます。連休明けや疲れて憂鬱な朝は、アイシナモロールの公式アカウントをチェックして、少し肩の力を抜いてみてはいかがでしょうか。



▽出典：I.CINNAMOROLL 公式X／みんな、おはよう...