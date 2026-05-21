「別人すぎてわろたww」STARTOアイドル、プリクラに反響！ 「激似の人だと思ったら本人で激アツ」
Travis Japanの七五三掛龍也さんは5月20日、自身のInstagramを更新。プリクラ画像を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】Travis Japan・七五三掛龍也のプリクラ
ファンからは「別人すぎてわろたww」「誰？（笑）」「激似の人だと思ったら本人で激アツ」「美人がプリクラ撮ったやつだ」「落書きが可愛すぎるwww」などの声が。ほかにも「デートだー」「普通に観光してて凄い」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】Travis Japan・七五三掛龍也のプリクラ
「誰？（笑）」「普通に観光してて凄い」七五三掛さんは「丈くんとプリクラ」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目と4枚目に、なにわ男子の藤原丈一郎さんとのプリクラ画像を掲載しました。加工によって顔の白さや目の大きさなどが大きく変わっています。また、東京・浅草寺の雷門前で撮影したツーショットなどもあり、プライベート感満載です。
プライベートショットをたびたび投稿プライベートショットをたびたび投稿している七五三掛さん。16日には「江ノ島 はしもっちゃんと撮り合いっこ」と、B&ZAIの橋本涼さんと神奈川・江ノ島を訪れた時の様子を公開しました。ファンからは「ほんとに仲良し〜！」「江ノ島デート羨ましい」「イケメンすぎんだろ」といった反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)