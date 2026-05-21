GPPが、2ndデジタルシングル「ATE!」を5月20日にリリース。また、同楽曲のMVが本日5月21日20時にプレミア公開される。

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同楽曲は、“食べる”の過去形と英語スラングで“超イケてる”を意味するダブルミーニングを持つ「ATE」という単語をフックに、GPPの個性豊かなキャラクターを打ち出した一曲。耳残りの良いトラックと印象的な歌詞がクセになるような楽曲となっている。

MVのティザー映像では、意味深に回るルーレットと、それにベットするメンバーの姿が断片的に映し出されている。全くテイストの異なる様々な空間でのメンバーの姿を描く内容となっている。

また、6月28日には同楽曲のリリースを記念したイベント『GPP 2nd Release Party “ATE!”』を開催。各キャンペーンへの参加で入場チケットの応募が可能で、新たにLINE MUSICを対象とした、88回以上楽曲を聴くことで応募できる再生キャンペーンも開始された。さらにMV公開に合わせてMVシェアキャンペーンも展開され、お気に入りのシーンをSNSへ投稿することで応募できる。各キャンペーンの詳細はオフィシャルホームページおよびSNSにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）