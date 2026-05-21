「めっちゃ感動した」「代表でも暴れてこい」“W杯日本代表のキーマン”が古巣訪問「日本の成績を左右するといっても過言ではない！」
北中米ワールドカップで日本躍進の鍵を握るMFが、古巣に訪問。
2026年５月21日、鹿島アントラーズが公式Xで以下の内容で投稿した。
「昨日、日本代表にも選ばれた佐野海舟選手がクラブハウスを訪問してくれました！
約２年ぶりのクラブハウスに、「実はちょっと緊張していた（笑）」と言いながらも、かつてのチームメートたちと言葉を交わすとすぐにリラックスした様子を見せた佐野選手アントラーズの選手たちも、久々の再会にうれしそうな様子でした
ありがとう、海舟！
そして、世界の舞台での活躍を祈っています」
これを受け、ファン・サポーターが反応。以下のようなコメントが寄せられた。
「茨城県におるの！？」
「本番でもバンバン回収頼んます」
「お帰り海舟!待ってたよー」
「海舟選手、所属クラブは変わっても、W杯で大活躍しても、ずっと鹿島の漢でいてください！」
「海舟の出来が日本の成績を左右するといっても過言ではない！」
「おかえり海舟！ 代表でも暴れてこい」
「２年ぶりのクラブハウスで、あの笑顔見れてめっちゃ感動した！ 日本代表おめでとう！！ 鹿島で育った誇りを背負って、世界で暴れてきてください！！」
ワールドカップで是非とも無双してもらいたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
2026年５月21日、鹿島アントラーズが公式Xで以下の内容で投稿した。
「昨日、日本代表にも選ばれた佐野海舟選手がクラブハウスを訪問してくれました！
約２年ぶりのクラブハウスに、「実はちょっと緊張していた（笑）」と言いながらも、かつてのチームメートたちと言葉を交わすとすぐにリラックスした様子を見せた佐野選手アントラーズの選手たちも、久々の再会にうれしそうな様子でした
そして、世界の舞台での活躍を祈っています」
これを受け、ファン・サポーターが反応。以下のようなコメントが寄せられた。
「茨城県におるの！？」
「本番でもバンバン回収頼んます」
「お帰り海舟!待ってたよー」
「海舟選手、所属クラブは変わっても、W杯で大活躍しても、ずっと鹿島の漢でいてください！」
「海舟の出来が日本の成績を左右するといっても過言ではない！」
「おかえり海舟！ 代表でも暴れてこい」
「２年ぶりのクラブハウスで、あの笑顔見れてめっちゃ感動した！ 日本代表おめでとう！！ 鹿島で育った誇りを背負って、世界で暴れてきてください！！」
ワールドカップで是非とも無双してもらいたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！