女性アイドルグループ「i☆Ris」が21日、公式サイトを更新し、ファンが撮影した写真を転用、モラルに反した内容を投稿する行為が確認されたためライブ撮影可能タイムを中止にすると発表した。

「ファンの皆様へ重要なお知らせ」として「SNS上において、ライブ撮影可能タイムにて、ファンの方が撮影された写真を転用し、モラルに反した内容を投稿する行為が確認されました」と具体例は挙げてないが状況を報告。

続けて「撮影を許可している場合でも、モラルに反した表現・侮辱的表現と組み合わせた使用は一切許可しておりません」とした上で「このような行為は、アーティストの人格権・肖像権を著しく侵害するものであり、断じて容認できません」とモラル違反に強く抗議した。

さらに「当該投稿者に対しては、投稿の即時削除を求めるとともに、状況に応じて法的措置を含めた厳正な対応を検討してまいります」ともしている。

併せて、同グループは全国ツアーを開催中だが「現在開催中のツアーで設けている撮影可能タイムにつきましても、大変遺憾ではございますが、今後の公演では中止とさせていただきます」と発表した。

i☆Risは、2012年に結成。「声優」と「アイドル」の活動を両立する山北早紀、芹澤優、茜屋日海夏、若井友希、久保田未夢の5人組ユニット。