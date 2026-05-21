日本ハムの達孝太投手が２１日、難敵撃破へ手応えを示した。２２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する右腕は、エスコンで最終調整。相手打線に強い警戒感を見せながらも「投げミスさえなければ、抑えられる武器は持ってると思うんで、しっかり投げたい」と意気込んだ。新庄剛志監督の球団７人目となる監督通算３００勝がかかるゲーム。自身の連敗を止め、指揮官に節目の白星を贈る。

今季、チームはソフトバンク戦に５戦５敗。いまだに白星がないが「あんまり意識しすぎてもよくないと思う。どうしてもマイナス、マイナスなイメージになっていく。あんまり考えすぎもよくないなっていうのは、チームとしてそう思います」。自身も３連敗中だが直近５戦連続でクオリティスタート（ＱＳ、６回以上自責３以下）を継続しており、平常心でマウンドに上がる。

新庄監督は、２０日までに６１３試合（監督代行に託した５試合を除く）の指揮を執り、２９９勝２９９敗１５分け。地元福岡で、勝っても負けても節目の数字がかかる一戦にもなる。自身と対ソフトバンクの連敗を止め、負けではなく勝利の節目をプレゼントする。

▽日本ハムの監督通算勝利

〈１〉栗山英樹 ６８４勝

〈２〉大沢啓二 ６３１勝

〈３〉水原 茂 ５２６勝

〈４〉ヒルマン ３４９勝

〈５〉上田利治 ３１０勝

〈６〉梨田昌孝 ３０１勝

〈７〉新庄剛志 ２９９勝