タレント・木村祐一（６３）の妻で女優の西方凌（４５）が、移住先の沖縄から帰京したことを明かした。

２１日までにインスタグラムで「沖縄移住体験、満期を迎えて４月に東京へ戻ってきました」と報告。「息子は入学式も無事に終わり、お友だちと一緒に毎日元気に登校しています」と長男が小学生になったことを伝えた。

ゴールデンウィークには沖縄から来た友人家族をもてなしたそうで、「後に来た家族と合流して、東京の仲良し家族とわいわいディズニーランドへ。偶然にもこの日は１４回目の結婚記念日でして、キャストの方にアニバーサリーシールを描いてもらいました 次は夏休みに沖縄へ会いに行くからね！と、お見送り」と家族写真をアップ。

「戻ってきて１ヶ月半、二年間空けていた家の整理や引っ越しの荷解きでとにかくバタバタしていてあまり沖縄ロスを感じる暇もありませんでしたが…沖縄レポートはまだまだたくさん残っているし、いろいろまた綴（つづ）っていきます」と記した。

この投稿には「東京へ戻られたのですね」「結婚１４年もおめでとうございます」などの声が届いている。

３度の離婚経験を持つ木村は西方と２０１２年５月に結婚。１６年１１月に長女、２０年２月に長男が誕生した。２４年４月に沖縄への「プチ移住」を報告。昨年８月に「残り一年沖縄を満喫したら、一旦東京へ戻る事に決めました」と明かし、「仕事の都合もあって、思っていたよりうちの人は沖縄へ来れず、家族離れ離れ感が否めない」などと説明していた。