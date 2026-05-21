ＮＨＫ大阪放送局の藤森康江局長が２１日、大阪市中央区の同局で局長定例会見に臨み「大阪関西の発展に少しでも貢献できますよう、そして視聴者の皆様の信頼とニーズに応える放送、サービスに尽力していきたい」と抱負を述べた。

１９９２年入局の５８歳。初任地は鹿児島局で、子供向けの番組や「おかあさんといっしょ」などの幼児番組、若年層向けのコンテンツのプロデューサーとして活躍した。東京出身だが、親の仕事の都合で幼少期に大阪・池田市、小学４〜６年時に神戸市で生活したという。この日は関西弁を披露することなく「言語習得の時期に関西にいたんですけどね」と苦笑いしていたが、いずれ“思い出す”ことになるだろう。

仕事はもちろん「関西の生活もどっぷりハマって楽しみたい」とのこと。「なん…なんば…発音間違えちゃった…道頓堀に行ってきました」。戎橋筋商店街を歩いて、街の持つエネルギーに圧倒されたという。「（新大阪）駅でお土産を買っていると、試食をすすめる女性の方が『新幹線の中で食べえや』とカバンの中に２個、３個と入れてくれる」と関西人の距離感の近さに親しみを持ったようだ。

前局長の平匠子氏からも「平さんの口調で、シャワーのように教えていただいて、なかなかメモが追いつかない」ほど、うどん店、お好み焼き店などの口コミグルメ情報も“引き継ぎ”を済ませたと笑顔で明かしていた。