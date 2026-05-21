女優でタレントの鈴木紗理奈が２１日までに自身のインスタグラムを更新。テレビ番組で嫌いな芸能人と実名を出されたことに苦言を呈した。

まずストーリーズで真っ黒な画面に白い文字で「わたしは画面ではどんなにやり合ってても 裏ではきちんと信頼関係があるという かっこいい バラエティーが好きや」と投稿。次の投稿では「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた」と“被害”を受けたことを伝えた。さらに「だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない。そんな当たり屋みたいな事されて それ勝手に放送されて そういうのって面白いの？」と意見をぶつけた。「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」と続け、「そういうのって ほんまに信頼関係がある相手とのプロレスの時やと私は思う」と持論を展開。強調するように「普通にいじめやん」と訴えた。

その後の投稿では「はーー キレたら元気出た！！」と投稿。「名指しで言ってきたタレントさんへ。私のこと嫌いで結構やけど そういうのおもんないし、あんたが損するで」と忠告。「こちらに伝えもせず おもんない文句たれ流したスタッフさんへ。愛のある笑い作らな国民的な番組は作られへんで。めちゃイケのＤＶＤ貸してあげるわ。文句言わせておもろい、とか次元の低いことやめ、テレビがなめられるで」と切々と記した。