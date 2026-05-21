1児の母・高垣麗子、“甘味に砂糖は使わない”8歳長女の弁当披露「さすがのこだわり」「断面が美しい」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】モデルの高垣麗子が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。調味料にこだわった長女の弁当を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】46歳ママモデル「カラフルで綺麗」雑穀米・海苔巻卵焼き・とり天などの8歳長女弁当
高垣は「今日のお弁当」と題し、昆布の佃煮と梅干しの乗った雑穀米、海苔を巻いた卵焼き、とり天、枝豆、ミニトマトが詰められた2段のわっぱ弁当を披露。別の投稿では、海苔巻き卵焼きの美しい断面をアップで見せている。
また高垣は「私のお弁当は、砂糖は使わずに甘さは味醂か甘酒、又はメープルシロップです」と調味料へのこだわりを明かし「今日は一日雨だけど かわいい長靴で楽しんできてね」と、娘へのエールで投稿を締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「さすがのこだわり」「甘味にはハチミツもいいですよね」「カラフルで綺麗なお弁当」「栄養バランス最高」「卵焼きの断面が美しい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「カラフルで綺麗」雑穀米・海苔巻卵焼き・とり天などの8歳長女弁当
◆高垣麗子、長女の弁当公開
高垣は「今日のお弁当」と題し、昆布の佃煮と梅干しの乗った雑穀米、海苔を巻いた卵焼き、とり天、枝豆、ミニトマトが詰められた2段のわっぱ弁当を披露。別の投稿では、海苔巻き卵焼きの美しい断面をアップで見せている。
◆高垣麗子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「さすがのこだわり」「甘味にはハチミツもいいですよね」「カラフルで綺麗なお弁当」「栄養バランス最高」「卵焼きの断面が美しい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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