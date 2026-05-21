きのう20日、与論町で最大震度5強を観測する地震がありました。気象台は今後1週間程度、同じ規模の地震が起こる可能性もあるとして、注意を呼びかけています。

20日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード5.9の地震があり、最大震度5強を与論町で観測しました。与論町で震度5強を観測したのは初めてです。

県などによりますと、震度3を観測した徳之島町で高齢の女性が車のドアに頭をぶつけて軽いけがをしたということです。

震度5弱を観測した知名町。住吉暗川の一部が崩れる

このほか、与論町で体育館の天井の一部がはがれ落ちたほか、与論城跡の石垣が2メートルにわたり崩落するなどの被害が確認されました。

（記者）「震度5弱を観測した知名町では、県の天然記念物の洞穴・住吉暗川の一部が崩れました」

「突き上げるような揺れだった」

こちらは知名町のスーパーに設置された防犯カメラの映像です。

店内や倉庫の段ボールが大きく揺れる様子が見られ、事務所では揺れのあと、棚にあるパソコンなどをおさえる姿が映っていました。

（Aコープ知名店 大郷有樹店長）「突き上げるような揺れだった。経験したことのない揺れでみんなびっくり」

気象台は21日、与論町に職員3人を派遣し、被害状況などを調査しています。

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