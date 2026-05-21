佐賀県内の住宅に強盗に入る目的で準備したなどの疑いで、県警はきょう21日までに27歳の会社員ら男5人を逮捕・送検したと発表しました。

強盗予備などの疑いで逮捕・送検されたのは、徳島市の会社員・井川翔太容疑者(27)と、東京や神奈川に住む男の合わせて5人です。

県警によりますと、井川容疑者ら3人は今月1日午前2時ごろ、強盗する目的でバールや目出し帽などを準備した疑いがもたれています。

「ふらふら走る車がいる」と通報

出水市の国道3号で通行人から「ふらふら走る車がいる」と通報があり警察官が調べると、車内からバールなどが出てきました。

3人は佐賀県の住宅に強盗を入ることを計画し、出水市で時間を調整したとみられるということです。

匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウとみて捜査

さらに、住宅に電話をかけ強盗の機会をうかがったり、強盗後の金品を運ぶ準備をしたりした疑いでほかの男2人を逮捕・送検しました。

県警は5人の認否を明らかにしていませんが、SNSなどでメンバーを集める匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウとみて捜査しています。

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