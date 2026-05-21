ユーロ売り反応、仏ＰＭＩが予想以上に弱含む＝ロンドン為替



5月フランスＰＭＩ速報値が発表された。製造業は48.9と前回52.8および市場予想52.1を下回り、景気縮小領域である50以下に転じた。非製造業（サービス業）も42.9と前回46.5および市場予想46.7を大きく下回った。



この結果を受けてユーロ売り反応が広がっている。ユーロドルは1.1605レベル、ユーロ円は184.55レベルへと一気に本日の安値を更新。対ポンドでも安値を0.8645レベルに更新している。



EUR/USD 1.1605 EUR/JPY 184.57 EUR/GBP 0.8645

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