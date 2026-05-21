Ｓ＆Ｐグローバル 仏ＰＭＩは悲惨な数字、原油価格ショックが家計と企業を直撃



Ｓ＆Ｐグローバル 仏ＰＭＩ結果に対するコメント

5月のフランス購買担当者景気指数（PMI）速報値は、悲惨な数字となった

原油価格ショックによるインフレへの影響は拡大し続けており、製造業とサービス業の双方で価格指数が再び上昇

原油価格の急騰は、給油所での直接的な影響だけでなく、輸送費や生産コストの上昇が最終的な財やサービスに転嫁されるという間接的な形でも、家計と企業を直撃している

懸念されるのは、経済全体の物価水準がより広範に押し上げられることで、さらなる需要破壊のリスクが高まる点だ

深刻なことに、5月は民間部門の新規受注が急落しており、このショックによってユーロ圏第2位の経済大国におけるリセッション（景気後退）リスクが実質的に高まったことを明確に示している。

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