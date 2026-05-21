桐谷美玲、雨の日のおしゃれを説明 “レインブーツ”に森圭介アナ驚き「そういう時代ですか」
俳優の桐谷美玲（36）が、21日放送の日本テレビ系報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）にキャスターとして出演し、雨の日のおしゃれを説明した。
【写真】美脚スラリ… 膝上30cmのミニスカを着こなす桐谷美玲
天気予報のコーナー直前、メインキャスターの森圭介アナウンサーが「雨の季節になりましたけど、なんか雨の季節のファッションの楽しみ方ってあるんですか？」と質問した。
桐谷は「私はきょう、レインブーツを履いてきたんですけど、レインブーツにショートパンツを合わせたんですよ。なかなかこの年齢になると、ミニ丈はくの勇気がいるんですけれども、レインブーツで足がそんなに出ないから、ミニのおしゃれを楽しめるんです」と説明した。
森アナは「おしゃれな悩み」と感心しつつも、「というかなんか…それより長靴ってもう言わないんですか？」と質問。桐谷が「レインブーツでいきましょう」と答えると、「はー、レインブーツ。そういう時代ですか」と驚いた様子だった。
【写真】美脚スラリ… 膝上30cmのミニスカを着こなす桐谷美玲
天気予報のコーナー直前、メインキャスターの森圭介アナウンサーが「雨の季節になりましたけど、なんか雨の季節のファッションの楽しみ方ってあるんですか？」と質問した。
桐谷は「私はきょう、レインブーツを履いてきたんですけど、レインブーツにショートパンツを合わせたんですよ。なかなかこの年齢になると、ミニ丈はくの勇気がいるんですけれども、レインブーツで足がそんなに出ないから、ミニのおしゃれを楽しめるんです」と説明した。
森アナは「おしゃれな悩み」と感心しつつも、「というかなんか…それより長靴ってもう言わないんですか？」と質問。桐谷が「レインブーツでいきましょう」と答えると、「はー、レインブーツ。そういう時代ですか」と驚いた様子だった。