秋野太作、「俺たちの旅」作詞・作曲の小椋佳と丁々発止「あの人をイジれるのは僕ぐらい」
俳優の中村雅俊（75）、秋野太作（83）、田中健（75）が21日、東京・三鷹の武蔵野芸能劇場で行われた『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』の取材会に出席した。
【動画】中村雅俊＆秋野太作＆田中健＆岡田奈々ら『俺たちの旅』キャスト集結
伝説の青春ドラマ『俺たちの旅』の放送から50年を記念し、主要キャストを演じた中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の4人が集結した『The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を、2025年9月に4都市5会場で開催。各地で完売し、2026年1月に大阪、東京で行った追加公演も即完するなど、大きな反響を呼んだ。再演を望む多くの声に応え、2026年10月29日に東京国際フォーラム ホールA公演を皮切りに、埼玉・福岡・広島・兵庫で『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を開催。今回は4人の出演に加え、秋野太作扮する“グズ六”の最愛の妻・紀子さん役を演じ、俺旅ファンからも絶大な人気を誇る上村香子のスペシャルゲスト出演も決定している。公演に先駆け、ドラマの舞台となった東京都武蔵野市で中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子の5人が一堂に会した会見が行われた。
冒頭のあいさつで中村は「皆さん、ようこそおいでくださいました。本当にありがとうございました。コンサートをやっていたんですけど、またやるっていう話を聞いた時、皆さんも驚いたと思いますけど、こっちに座ってるこの4人、全員が驚きました」と明かし「それで次に出てきた疑問が『どうしてお客さんが来るんだろう？』という」と笑わせた。秋野太作は「どうもお集まりいただいてありがとうございます。昨年は映画を撮りまして。このコンサートがありまして。『俺たちの旅』づくし。引き続きまた今年もコンサートをやるなんて。もういい加減皆様もお腹いっぱいなんじゃないかと思ってはいるんですけれども、再びこの秋にコンサートをやれる運びになりまして。私ども密かに喜んでおります」と語る。そして秋野は「いろいろございまして。ご承知の通り雅俊くんがちょっとへこんでおりますので励ましにお集まりいただけたらありがたいなと思っておるところでございまして。なるべく無理をしてでもお集まりいただければありがたいと思っております」と思いやり、中村は「ありがとうございます」と返した。田中健は「来年もまたできたらなと思ってます」と早くも期待すると、中村は「もうその話をしているの？」と笑った。
また、ドラマと同じタイトルの主題歌で、中村の楽曲「俺たちの旅」も大ヒット。カップリングはエンディング「ただお前がいい」で、共に作詞・作曲は小椋佳が務めた。秋野は「最近の歌に私はついていけないんですよ。だから（曲が）始まると涙が出るぐらいうれしい」と話し、中村も「自分で歌っていてもぐっとくる時がある」と曲への思い入れを語った。「よくできている」と秋野は話しつつ「不思議な歌詞だよね」とぶっちゃけ。中村は「歌は、それがイマジネーションをわかせる」とフォローしたが、秋野は「それでも無理がある」とばっさり。中村によると、秋野は小椋の前でも同じ話をしたそう。中村は「小椋さんはムキになって反論してましたからね」と苦笑い。もう同様の話をやめるよう約束させられそうになったが、秋野は「あの人をイジれるのは僕ぐらいしかいないでしょ」と同い年の絆をちらりと見せていた。
【動画】中村雅俊＆秋野太作＆田中健＆岡田奈々ら『俺たちの旅』キャスト集結
伝説の青春ドラマ『俺たちの旅』の放送から50年を記念し、主要キャストを演じた中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の4人が集結した『The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を、2025年9月に4都市5会場で開催。各地で完売し、2026年1月に大阪、東京で行った追加公演も即完するなど、大きな反響を呼んだ。再演を望む多くの声に応え、2026年10月29日に東京国際フォーラム ホールA公演を皮切りに、埼玉・福岡・広島・兵庫で『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を開催。今回は4人の出演に加え、秋野太作扮する“グズ六”の最愛の妻・紀子さん役を演じ、俺旅ファンからも絶大な人気を誇る上村香子のスペシャルゲスト出演も決定している。公演に先駆け、ドラマの舞台となった東京都武蔵野市で中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子の5人が一堂に会した会見が行われた。
また、ドラマと同じタイトルの主題歌で、中村の楽曲「俺たちの旅」も大ヒット。カップリングはエンディング「ただお前がいい」で、共に作詞・作曲は小椋佳が務めた。秋野は「最近の歌に私はついていけないんですよ。だから（曲が）始まると涙が出るぐらいうれしい」と話し、中村も「自分で歌っていてもぐっとくる時がある」と曲への思い入れを語った。「よくできている」と秋野は話しつつ「不思議な歌詞だよね」とぶっちゃけ。中村は「歌は、それがイマジネーションをわかせる」とフォローしたが、秋野は「それでも無理がある」とばっさり。中村によると、秋野は小椋の前でも同じ話をしたそう。中村は「小椋さんはムキになって反論してましたからね」と苦笑い。もう同様の話をやめるよう約束させられそうになったが、秋野は「あの人をイジれるのは僕ぐらいしかいないでしょ」と同い年の絆をちらりと見せていた。