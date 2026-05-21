J1京都は21日、双方合意の上、今季限りで契約を解除するチョウ貴裁監督が23日開催のリーグ長崎戦（サンガS）をもって退任すると発表した。城陽市内のサンガタウンで取材に応じた主将のMF福岡慎平は震える胸中とあふれんばかりの感謝を言葉にした。

「チョウさんには“お前がアンカーに降りてきてから色々な発見があった。サッカーにおけるアンカーの重要性を改めて教えてもらったよ”と言ってくれて、素直に嬉しかった。自分もプレーの幅が広がった。自分はどちらかと言えば、攻守に速いサッカーは得意ではない方。でも、そのチームでも中心選手でやれるというのが実感できた。チョウさんには感謝している」

残留争いに巻き込まれていた24年夏にインサイドMFからアンカーにポジションを移すと才能が開花。当時、チョウ貴裁監督は「慎平のサッカー人生を延ばすため」と口にしていたが、戦術眼と試合の流れを読む能力は秀逸で、昨季3位の原動力となった。

今季は1月下旬に右膝内側半月板を損傷し、全治約4カ月という過酷なリハビリ生活を余儀なくされた。それでも数週間前に全体練習に合流し、この日もフルメニューを消化。今季は出場機会がないが、指揮官のラストタクトへ懸ける思いは人一倍強い。

「心の中では“最後までやってくれよ。なんでやってくれないんだよ！”という思いはある」と冗談ぽく本音を漏らしつつも、決断を受け入れて前を向いた。「たとえメンバーに入れなかったとしても、ロッカールームに行ってチームの力になりたい」。恩師が心血を注いだチームの魂を体現するために、できることは全てやる。