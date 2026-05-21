“新生”なでしこJのキャプテンは現時点で決定せず…狩野新監督「誰がキャプテンになり得る人材か見極める」
日本サッカー協会(JFA)は21日、6月に大阪で行われる国際親善試合・南アフリカ戦に参加する日本女子代表(なでしこジャパン)のメンバー23人を発表した。6月の活動から正式に指揮官を務める狩野倫久新監督は、チームのキャプテンについて明言せず。「誰がキャプテンになる人材か見極めることも必要」と、時間をかけて選出することを示唆した。
4月に契約満了で退任したニルス・ニールセン前監督体制では、長きにわたり腕章を巻いてきた熊谷紗希ではなく、新キャプテンに長谷川唯を据えた。そのうえでキャプテングループを作り、副キャプテンに南萌華、さらに熊谷と田中美南が2人を支えていく形を取っていた。
ニールセン前監督の退任直後に行われ、狩野監督が暫定指揮を執ったアメリカ遠征3試合では長谷川が2回、熊谷が1回と、それぞれ先発時にキャプテンマークを着用。今回改めて新体制となり、指揮官は時間をかけてキャプテンを見出していく考えだという。
「(女子ワールドカップまでの)一年間で、まず新しい選手・スタッフとスタートしていくなかで、グループとして誰がキャプテンになり得る人材か見極めることも必要。現時点で選手には何も伝えていないし、はっきり明言することは避けたい。そういった選手が出てきてもらえることが、今後チームの力になることはたしか」(狩野監督)
キャプテンのみにその重責を背負わせるつもりはない。「キャプテンである資質、リーダーシップ、前で引っ張っていく要素は重要。かといって、キャプテンだけがそれをするわけではない」。重視することは年齢でも経験でもないという。「(今回)招集した選手以外にもチャンスはある」と、ここから先のチームにかかわるすべての選手を対象に、その資質を求めた。
(取材・文 石川祐介)
4月に契約満了で退任したニルス・ニールセン前監督体制では、長きにわたり腕章を巻いてきた熊谷紗希ではなく、新キャプテンに長谷川唯を据えた。そのうえでキャプテングループを作り、副キャプテンに南萌華、さらに熊谷と田中美南が2人を支えていく形を取っていた。
「(女子ワールドカップまでの)一年間で、まず新しい選手・スタッフとスタートしていくなかで、グループとして誰がキャプテンになり得る人材か見極めることも必要。現時点で選手には何も伝えていないし、はっきり明言することは避けたい。そういった選手が出てきてもらえることが、今後チームの力になることはたしか」(狩野監督)
キャプテンのみにその重責を背負わせるつもりはない。「キャプテンである資質、リーダーシップ、前で引っ張っていく要素は重要。かといって、キャプテンだけがそれをするわけではない」。重視することは年齢でも経験でもないという。「(今回)招集した選手以外にもチャンスはある」と、ここから先のチームにかかわるすべての選手を対象に、その資質を求めた。
(取材・文 石川祐介)