“新生”なでしこJで竹重杏歌理&伊東珠梨が初招集…狩野新監督が評価する2人の持ち味
狩野倫久新監督の新生チームに2選手が初選出された。21日、日本サッカー協会(JFA)は6月の国際親善試合・南アフリカ女子代表戦に参加する日本女子代表(なでしこジャパン)メンバー23人を発表。DF竹重杏歌理(フェイエノールト)とMF伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)が初招集となった。
竹重は2021年に日ノ本学園高からINAC神戸レオネッサに加入。WEリーグ初年度で16試合に出場し、INAC神戸の優勝に貢献した。24年夏に海外挑戦を発表し、テルスター(オランダ)へ。翌年夏にはフェイエノールトに移籍した。今シーズンはリーグ戦19試合2得点を記録。狩野監督は「高身長で、なおかつフィットネスレベルが高い」と172cmの23歳を評価する。
「左右差なくロングフィードが蹴れるし、対人の強さもあり、DFとしての能力が高い。アフリカ勢の相手にもしっかりとしてディフェンス力を求めてチャレンジしてほしい」(狩野監督)
ノジマステラ神奈川相模原に所属する伊東は、フィールドプレーヤーでは今回のメンバーで唯一の国内組。21年に大商学園高からノジマステラに加入した。今シーズンは全試合で先発出場。狩野監督は「中盤でのディフェンシブなボランチ」と印象を語る。
「攻撃参加に行くところはノジマステラ相模原でも多く見せている。しっかりとした守備から躍動感のあるプレーは彼女の持ち味」。そう語る指揮官は、育成年代時代のセンターバックとしての能力も買う。「(CBとしての)ロングフィードも魅力。長短合わせたパス、DF能力、そういったところをピッチで表現してほしい」と求めた。
狩野監督は両選手ともに世代別の代表候補合宿や、ナショナルトレセンで指導。新体制の初陣で、新戦力の活躍に期待を寄せた。
(取材・文 石川祐介)
竹重は2021年に日ノ本学園高からINAC神戸レオネッサに加入。WEリーグ初年度で16試合に出場し、INAC神戸の優勝に貢献した。24年夏に海外挑戦を発表し、テルスター(オランダ)へ。翌年夏にはフェイエノールトに移籍した。今シーズンはリーグ戦19試合2得点を記録。狩野監督は「高身長で、なおかつフィットネスレベルが高い」と172cmの23歳を評価する。
ノジマステラ神奈川相模原に所属する伊東は、フィールドプレーヤーでは今回のメンバーで唯一の国内組。21年に大商学園高からノジマステラに加入した。今シーズンは全試合で先発出場。狩野監督は「中盤でのディフェンシブなボランチ」と印象を語る。
「攻撃参加に行くところはノジマステラ相模原でも多く見せている。しっかりとした守備から躍動感のあるプレーは彼女の持ち味」。そう語る指揮官は、育成年代時代のセンターバックとしての能力も買う。「(CBとしての)ロングフィードも魅力。長短合わせたパス、DF能力、そういったところをピッチで表現してほしい」と求めた。
狩野監督は両選手ともに世代別の代表候補合宿や、ナショナルトレセンで指導。新体制の初陣で、新戦力の活躍に期待を寄せた。
(取材・文 石川祐介)