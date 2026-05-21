本田圭佑を動かした「周囲の期待」W杯日本代表戦専属解説!“勝ち上がれば最後まで”地上波&BSで全試合担当
また“本田節”がお茶の間に轟くことになる!MF本田圭佑が21日、NHKで会見し、来月開幕するFIFAワールドカップの日本代表戦の中継で解説者を務めることを発表した。
グループリーグ3試合は地上波を担当。初戦のオランダ戦と第3戦のスウェーデン戦はNHKで、第2戦のチュニジア戦は日本テレビで解説を務める。
また決勝トーナメントに勝ち上がった場合も日本代表戦の解説を担当。決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のみNHK BSに登場。決勝T2回戦からはすべてNHK総合の解説を担当する。勝ち上がれば決勝まで担当する予定だ。
前回の22年カタール大会で話題を集めた本田の解説だが、本人は「不安しかないですね。いまだに何が僕の解説によってウケたのか分かっていない」とタジタジの様子。それでも「上手くやろうとか考えない方が、この仕事を受けるにあたっては一番いいんだろうなと思っています」と持論を語って意気込みに変えた。
前回大会後は「もうやらない」と話していた解説業だが、“周囲の期待”を感じることで、最近になって考えに変化が出たという。「(解説をやらない考えに)変わらなかった。直前までやるつもりはなかった」とした本田だが、「周囲に知り合いの期待を聞き続けて変化していった。W杯に関わりたいという思いが正直なところです」と思いを明かした。
(取材・文 児玉幸洋)
グループリーグ3試合は地上波を担当。初戦のオランダ戦と第3戦のスウェーデン戦はNHKで、第2戦のチュニジア戦は日本テレビで解説を務める。
また決勝トーナメントに勝ち上がった場合も日本代表戦の解説を担当。決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のみNHK BSに登場。決勝T2回戦からはすべてNHK総合の解説を担当する。勝ち上がれば決勝まで担当する予定だ。
前回大会後は「もうやらない」と話していた解説業だが、“周囲の期待”を感じることで、最近になって考えに変化が出たという。「(解説をやらない考えに)変わらなかった。直前までやるつもりはなかった」とした本田だが、「周囲に知り合いの期待を聞き続けて変化していった。W杯に関わりたいという思いが正直なところです」と思いを明かした。
(取材・文 児玉幸洋)