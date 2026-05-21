JUN SKY WALKER(S)が、ロックフェス『電撃BEPPU』を2027年5月22日、23日に大分県 別府ビーコンプラザで開催する。

（関連：【映像あり】JUN SKY WALKER(S)、新曲「でっかい太陽」MV）

同イベントは、JUN SKY WALKER(S)のリーダーであり、別府ツーリズム観光大使も務める森純太が自ら声をかけたバンド、アーティストが集結するロックフェス。世代やジャンルを超え、“森純太が今、本気で観てほしいアーティスト”が別府に集うという。

“音楽と温泉街が繋がる”をテーマに、全国から多くの音楽ファンが別府へ集い、街と音楽が一体となる、新たなロックフェスを創り上げる。また、イベント開催に向け、地元企業、行政、観光事業者との連携を進めながら、音楽と街が響き合う、新たな別府の魅力を全国へ届けていくという。同イベントの出演アーティストやチケット詳細などは後日発表予定だ。

なおJUN SKY WALKER(S)は、新曲「でっかい太陽」を本日配信リリース。あわせてMVも公開。メンバー全員がスタジオに集結し、1音1音を積み重ね、ぶつかり合いながら音が形になっていく過程を収録している貴重な映像となっている。

＜森純太 コメント＞

別府には、温泉だけじゃない、人の温かさや街のエネルギーがあります。音楽を通して、その魅力を全国の人に体感してもらいたい。ライブが終わった後も、街に湯煙が上がるように、人の笑顔や賑わいが広がっていくようにRock 'n' Rollを鳴らしたい。そんなフェスになるよう願ってます。

（文＝リアルサウンド編集部）