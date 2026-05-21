佐久間大介が大好物のために遠征（!?）ラフな私服で店舗前ピースショット披露！「え、地元来てたの⁉︎」「会いたかった」「モリモリ食べてる」「おしゃれでかっこいい」と反響
【写真＆動画】佐久間大介の自撮りショット／佐久間大介×ラーメン二郎の過去ショット／番組で“ラーメン二郎愛”を語ったことも
Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。プライベートショットを公開し、注目を集めている。
■佐久間大介、ラーメン二郎で満足げなピースショット
佐久間は「少し前に、ラーメン二郎前橋千代田町店に行ってきました！！」と報告し、ラーメンや店舗前での自撮りショットを公開。
写真には、もやしやキャベツ、ニンニクがたっぷりとのった一杯が写っている。アップショットもあり、食欲をそそる迫力満点のビジュアルだ。
さらに、店舗前でピースを決める佐久間の姿も。黒のキャップにサングラス、黒Tシャツに黒パーカーを合わせたラフな装いで、サングラスを少し下げて目をのぞかせ、リラックスした表情を見せている。
佐久間は「超非乳化で、まじで胃に優しい二郎でめちゃ美味しかった！！！！！ また行きたい (^^)」と感想をつづっており、満足度の高さが伝わる投稿となっている。
SNSでは「モリモリ食べてる」「え、地元来てたの!?」「まさかの群馬までラーメン遠征」「目の保養」「おしゃれでかっこいい」「会いたかった」「プラベショットありがとう」などの声が寄せられている。
■佐久間大介×ラーメン二郎の過去ショット
■番組で“ラーメン二郎愛”を語ったことも
Snow Man
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