[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1464銘柄・下落1083銘柄（東証終値比）
5月21日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2634銘柄。東証終値比で上昇は1464銘柄、下落は1083銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが119銘柄、値下がりは99銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は700円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6181> タメニー 88.8 +10.8（ +13.8%）
2位 <7067> ブランドＴ 1090 +100（ +10.1%）
3位 <3997> Ｔワークス 320 +22（ +7.4%）
4位 <9274> ＫＰＰＧＨＤ 1121 +71（ +6.8%）
5位 <5133> テリロジＨＤ 340 +21（ +6.6%）
6位 <7373> アイドマＨＤ 1285 +76（ +6.3%）
7位 <4592> サンバイオ 1598 +80（ +5.3%）
8位 <5721> Ｓクリプトエ 82 +4（ +5.1%）
9位 <3777> 環境フレンド 48.2 +2.2（ +4.8%）
10位 <6659> メディアＬ 46.9 +1.9（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 29.2 -1.8（ -5.8%）
2位 <3110> 日東紡 21189 -831（ -3.8%）
3位 <4005> 住友化 571 -20.2（ -3.4%）
4位 <6232> ＡＣＳＬ 2662 -91（ -3.3%）
5位 <3840> パス 57.2 -1.8（ -3.1%）
6位 <4449> ギフティ 1097.9 -34.1（ -3.0%）
7位 <5029> サークレイス 758 -20（ -2.6%）
8位 <7084> スマイルＨＤ 2425.2 -60.8（ -2.4%）
9位 <3323> レカム 75.2 -1.8（ -2.3%）
10位 <3976> シャノン 460 -11（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8304> あおぞら銀 2840 +51.5（ +1.8%）
2位 <5706> 三井金属 47531 +861（ +1.8%）
3位 <6752> パナＨＤ 3470 +49.0（ +1.4%）
4位 <6503> 三菱電 6140 +71（ +1.2%）
5位 <9434> ＳＢ 226.9 +2.4（ +1.1%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3107.9 +29.9（ +1.0%）
7位 <8591> オリックス 6297.2 +56.2（ +0.9%）
8位 <2802> 味の素 5222.2 +46.2（ +0.9%）
9位 <6723> ルネサス 3816 +31.0（ +0.8%）
10位 <9107> 川崎汽 2548 +18.5（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 571 -20.2（ -3.4%）
2位 <6526> ソシオネクス 2603.2 -33.8（ -1.3%）
3位 <6981> 村田製 6645 -82（ -1.2%）
4位 <7211> 三菱自 364.4 -3.3（ -0.9%）
5位 <9984> ＳＢＧ 5986 -53（ -0.9%）
6位 <6954> ファナック 7601 -66（ -0.9%）
7位 <4503> アステラス 2259 -19.0（ -0.8%）
8位 <5803> フジクラ 4465 -36（ -0.8%）
9位 <5411> ＪＦＥ 1642 -13.0（ -0.8%）
10位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 407.9 -3.1（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6181> タメニー 88.8 +10.8（ +13.8%）
2位 <7067> ブランドＴ 1090 +100（ +10.1%）
3位 <3997> Ｔワークス 320 +22（ +7.4%）
4位 <9274> ＫＰＰＧＨＤ 1121 +71（ +6.8%）
5位 <5133> テリロジＨＤ 340 +21（ +6.6%）
6位 <7373> アイドマＨＤ 1285 +76（ +6.3%）
7位 <4592> サンバイオ 1598 +80（ +5.3%）
8位 <5721> Ｓクリプトエ 82 +4（ +5.1%）
9位 <3777> 環境フレンド 48.2 +2.2（ +4.8%）
10位 <6659> メディアＬ 46.9 +1.9（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 29.2 -1.8（ -5.8%）
2位 <3110> 日東紡 21189 -831（ -3.8%）
3位 <4005> 住友化 571 -20.2（ -3.4%）
4位 <6232> ＡＣＳＬ 2662 -91（ -3.3%）
5位 <3840> パス 57.2 -1.8（ -3.1%）
6位 <4449> ギフティ 1097.9 -34.1（ -3.0%）
7位 <5029> サークレイス 758 -20（ -2.6%）
8位 <7084> スマイルＨＤ 2425.2 -60.8（ -2.4%）
9位 <3323> レカム 75.2 -1.8（ -2.3%）
10位 <3976> シャノン 460 -11（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8304> あおぞら銀 2840 +51.5（ +1.8%）
2位 <5706> 三井金属 47531 +861（ +1.8%）
3位 <6752> パナＨＤ 3470 +49.0（ +1.4%）
4位 <6503> 三菱電 6140 +71（ +1.2%）
5位 <9434> ＳＢ 226.9 +2.4（ +1.1%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3107.9 +29.9（ +1.0%）
7位 <8591> オリックス 6297.2 +56.2（ +0.9%）
8位 <2802> 味の素 5222.2 +46.2（ +0.9%）
9位 <6723> ルネサス 3816 +31.0（ +0.8%）
10位 <9107> 川崎汽 2548 +18.5（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 571 -20.2（ -3.4%）
2位 <6526> ソシオネクス 2603.2 -33.8（ -1.3%）
3位 <6981> 村田製 6645 -82（ -1.2%）
4位 <7211> 三菱自 364.4 -3.3（ -0.9%）
5位 <9984> ＳＢＧ 5986 -53（ -0.9%）
6位 <6954> ファナック 7601 -66（ -0.9%）
7位 <4503> アステラス 2259 -19.0（ -0.8%）
8位 <5803> フジクラ 4465 -36（ -0.8%）
9位 <5411> ＪＦＥ 1642 -13.0（ -0.8%）
10位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 407.9 -3.1（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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