　5月21日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2634銘柄。東証終値比で上昇は1464銘柄、下落は1083銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが119銘柄、値下がりは99銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は700円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6181>　タメニー　　　　　 88.8　+10.8（ +13.8%）
2位 <7067>　ブランドＴ　　　　 1090　 +100（ +10.1%）
3位 <3997>　Ｔワークス　　　　　320　　+22（　+7.4%）
4位 <9274>　ＫＰＰＧＨＤ　　　 1121　　+71（　+6.8%）
5位 <5133>　テリロジＨＤ　　　　340　　+21（　+6.6%）
6位 <7373>　アイドマＨＤ　　　 1285　　+76（　+6.3%）
7位 <4592>　サンバイオ　　　　 1598　　+80（　+5.3%）
8位 <5721>　Ｓクリプトエ　　　　 82　　 +4（　+5.1%）
9位 <3777>　環境フレンド　　　 48.2　 +2.2（　+4.8%）
10位 <6659>　メディアＬ　　　　 46.9　 +1.9（　+4.2%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　 29.2　 -1.8（　-5.8%）
2位 <3110>　日東紡　　　　　　21189　 -831（　-3.8%）
3位 <4005>　住友化　　　　　　　571　-20.2（　-3.4%）
4位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　　 2662　　-91（　-3.3%）
5位 <3840>　パス　　　　　　　 57.2　 -1.8（　-3.1%）
6位 <4449>　ギフティ　　　　 1097.9　-34.1（　-3.0%）
7位 <5029>　サークレイス　　　　758　　-20（　-2.6%）
8位 <7084>　スマイルＨＤ　　 2425.2　-60.8（　-2.4%）
9位 <3323>　レカム　　　　　　 75.2　 -1.8（　-2.3%）
10位 <3976>　シャノン　　　　　　460　　-11（　-2.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2840　+51.5（　+1.8%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　47531　 +861（　+1.8%）
3位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3470　+49.0（　+1.4%）
4位 <6503>　三菱電　　　　　　 6140　　+71（　+1.2%）
5位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　226.9　 +2.4（　+1.1%）
6位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 3107.9　+29.9（　+1.0%）
7位 <8591>　オリックス　　　 6297.2　+56.2（　+0.9%）
8位 <2802>　味の素　　　　　 5222.2　+46.2（　+0.9%）
9位 <6723>　ルネサス　　　　　 3816　+31.0（　+0.8%）
10位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2548　+18.5（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　　571　-20.2（　-3.4%）
2位 <6526>　ソシオネクス　　 2603.2　-33.8（　-1.3%）
3位 <6981>　村田製　　　　　　 6645　　-82（　-1.2%）
4位 <7211>　三菱自　　　　　　364.4　 -3.3（　-0.9%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 5986　　-53（　-0.9%）
6位 <6954>　ファナック　　　　 7601　　-66（　-0.9%）
7位 <4503>　アステラス　　　　 2259　-19.0（　-0.8%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　　 4465　　-36（　-0.8%）
9位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　　 1642　-13.0（　-0.8%）
10位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　407.9　 -3.1（　-0.8%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース