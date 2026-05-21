書類送検の長州小力「色んな人に迷惑かけた」長州力に呼び出される「もう免許は返納したらいいんだよ」
元プロレスラーでタレントの長州力（74）が21日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で書類送検された長州小力（54）を直接呼び出した。
【動画】「色んな人に迷惑かけた」長州力に呼び出された長州小力
2人が会うのは「2年ちょっとぶり」だという。長州は「体調は良いの?」と聞くと、小力は「自転車生活をしていまして。今は車に乗れないので…」と明かした。
これに長州は「自転車も気を付けないと」と伝えると、小力は「あの…ちゃんと守りながら」と答えた。さらに長州は「もう免許は返納したらいいんだよ。そんなに不便じゃないだろ？」と説得。小力は「まだ行政処分が出てなくて、返納した方がいいですかね」と話した。
小力は「不用意なことで結構色んな人に迷惑かけた」と反省した様子を見せ、長州は「お巡りさんがよく捕まえてくれたって思わないと」と諭していた。
小力を巡っては、都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が15日に道交法違反容疑で書類送検した。
【動画】「色んな人に迷惑かけた」長州力に呼び出された長州小力
2人が会うのは「2年ちょっとぶり」だという。長州は「体調は良いの?」と聞くと、小力は「自転車生活をしていまして。今は車に乗れないので…」と明かした。
これに長州は「自転車も気を付けないと」と伝えると、小力は「あの…ちゃんと守りながら」と答えた。さらに長州は「もう免許は返納したらいいんだよ。そんなに不便じゃないだろ？」と説得。小力は「まだ行政処分が出てなくて、返納した方がいいですかね」と話した。
小力は「不用意なことで結構色んな人に迷惑かけた」と反省した様子を見せ、長州は「お巡りさんがよく捕まえてくれたって思わないと」と諭していた。
小力を巡っては、都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が15日に道交法違反容疑で書類送検した。