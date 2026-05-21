テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が20日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。スタジオジブリの新社長・依田謙一氏（51）との関係を明かした。

佐久間は冒頭いきなり「18歳からの友だちがジブリの社長になりまして」と切り出し大笑い。早稲田大学に入学し「一番目か二番目に出会った友人なんですけど。広告研究会っていうのに入ってて。俺は2年で辞めちゃったけど、依田は最後までいて幹事長になってた」とサークルの仲間だったと説明した。

依田氏について「ほんとに変わったやつ。変わったやつというか、俺はあんな人間を見たことがない」と表現。学生時代は音楽に取り組み、読売新聞に入社「読売新聞で文化部にいたはずなんですけど、とにかく大物にハマるんですよ」。DREAMS COME TRUEの中村正人とも親交が深く、ドリカムファンの間でも「よよよ」の愛称で知られているとも話した。

さらに、亀田誠治氏のコンサートプロデューサー、久石譲氏のマネジメントもしていたといい「読売新聞の人が日テレに移って日テレの社長のなられた時に、引っ張られていって」。日本テレビ入社後は「ジブリの鈴木俊夫さんとか宮崎駿さんにめちゃくちゃハマって、最終的に社長になったんです」。極めつけには「イギリスでトトロのミュージカルか何かのプロデューサーやって、凄い賞獲ってるんです」と明かした。