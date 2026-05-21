◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

広島は、育成の名原典彦外野手と支配下契約を結んだと発表した。地元・広島の瀬戸内高から青森大を経て、２２年育成ドラフト１位で入団した２５歳の俊足外野手。契約して即、出場選手登録された。試合前に会見に臨み、「駆け回る姿を、しっかり見てもらいたい」と意気込んだ。

この日、朝８時に球団から支配下昇格を伝えられたという。２０日にはファーム・リーグのオリックス戦（杉本商事ＢＳ）に「２番・中堅」で出場し、右翼三塁打を含むマルチ安打。「昨日は『ちょっと広島に帰れ』とだけ言われていました」。昨オフに戦力外通告を受けた後に育成再契約を結び、今季で４年目。「まだ実感は湧いていないけど、４年間しっかりやってきたことを評価していただけたのかなと思っています」。報告した家族は「泣いて喜んでくれた」という。

今季２軍では２７試合で打率２割４分２厘、０本塁打、３打点。チーム最多の８盗塁をマークしていた。主に代走や守備固めとして期待される。

２２年ドラフトは、名原のほかに中村貴、辻がすでに支配下昇格している。これで、１位の斉藤優から育成を含めた１０人全員が１軍を経験したことになる。

２２年ドラフト指名選手は以下。

１位・斉藤優汰投手

２位・内田湘大内野手

３位・益田武尚投手

４位・清水叶人捕手

５位・河野佳投手

６位・長谷部銀次投手

７位・久保修外野手

育成１位・名原典彦外野手

育成２位・中村貴浩外野手

育成３位・辻大雅投手