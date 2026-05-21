エラグ酸配合、TikTok Shopで30万食突破！ ライフニュートリションブランド F＆W

記事ポイント ライフニュートリションブランド「F&W」の『ダイエットサポートコーヒー』シリーズがTikTok Shopで累計30万食（10,000袋）を突破小柳社長が出演するTikTok LIVE還元祭を開催予定。LIVE限定価格キャンペーンや視聴者参加型プレゼント企画を実施2026年3月より「みずほPayPayドーム福岡」にブランド看板を掲出し、オンライン・リアル双方でのブランド展開を強化中 ライフニュートリションブランド「F&W」の『ダイエットサポートコーヒー』シリーズがTikTok Shopで累計30万食（10,000袋）を突破小柳社長が出演するTikTok LIVE還元祭を開催予定。LIVE限定価格キャンペーンや視聴者参加型プレゼント企画を実施2026年3月より「みずほPayPayドーム福岡」にブランド看板を掲出し、オンライン・リアル双方でのブランド展開を強化中

ライフニュートリションブランド「F&W（エフアンドダブリュー）」の『ダイエットサポートコーヒー』シリーズが、TikTok Shopにおける累計販売出荷数で30万食（10,000袋）を突破しました。

これを記念した特別配信イベントが、F&W公式TikTokアカウントおよびブランドアンバサダー・小柳社長のTikTokアカウントで開催されます。

ライフニュートリションブランド「F&W」





ブランド名：F&W（エフアンドダブリュー）運営：株式会社ディファレント対象商品：ダイエットサポートコーヒー シリーズ累計販売出荷数：TikTok Shopにて30万食（10,000袋）突破公式サイト：

ディファレントが運営するライフニュートリションブランド「F&W」は、昨年末に販売を開始した『ダイエットサポートコーヒー』シリーズをTikTok Shopで展開し、累計販売出荷数が30万食（10,000袋）に達します。

この実績を受け、ブランドアンバサダーを務める小柳社長が出演するTikTok LIVE還元祭が企画されています。

LIVE配信はF&W公式TikTokアカウントと小柳社長アカウントの2チャンネルで実施される予定で、30万食突破記念セット販売・LIVE限定価格キャンペーン・視聴者参加型プレゼント企画などが用意されています。

配信の詳細は公式SNSで案内される予定です。

TikTok LIVE還元祭の企画内容





小柳社長が出演するTikTok LIVE還元祭では、30万食突破を記念した限定セット販売とLIVE限定価格キャンペーンが実施されます。

視聴者参加型のプレゼント企画も組み込まれており、配信を通じて購入できる仕組みのLIVEコマース形式で展開されます。





配信アカウントはF&W公式TikTokアカウントと小柳社長アカウントの2つで、最新の配信日程や特典内容は公式SNSで発表される予定です。

コーヒーソムリエが選定した「エラグ酸」配合のダイエットサポートコーヒー





黒パッケージの「Cafe Black」とベージュパッケージの「Cafe Latté」の2種類がラインナップされている『ダイエットサポートコーヒー』シリーズは、ダイエットサポート成分として注目される「エラグ酸」を配合しています。

ブランドスタッフのコーヒーソムリエが原料選定から携わり、毎日続けられる味わいを追求した設計です。

日々のコーヒータイムを健康的な習慣に変えるというコンセプトで開発されており、各商品パッケージには成分表記が記載されています。

朝のルーティンやデスクワークの合間など、普段のコーヒーの置き換えとして使用できる形態です。

みずほPayPayドーム福岡への看板掲出

2026年3月より、「F&W」は「みずほPayPayドーム福岡」内にブランド看板を掲出しています。

TikTok Shopを中心としたオンラインでの展開に加え、大型スポーツ施設でのリアルプロモーションを組み合わせたブランド戦略が進んでいます。

『ダイエットサポートコーヒー』シリーズのTikTok Shopにおける累計30万食（10,000袋）突破は、LIVEコマースを主軸とした販売展開と、「みずほPayPayドーム福岡」での看板掲出によるブランド認知向上が重なった成果です。

小柳社長出演のTikTok LIVE還元祭では、記念セット販売やLIVE限定価格キャンペーンが実施される予定で、初めてF&Wの商品に触れる機会としても注目されます。

ライフニュートリションブランド「F&W」の紹介でした。

よくある質問

Q. TikTok LIVE還元祭の配信日程はいつですか？

A. 配信日程の詳細はF&W公式SNSで案内される予定です。

F&W公式TikTokアカウントおよび小柳社長アカウントの2チャンネルで配信されます。

Q. 「エラグ酸」とはどのような成分ですか？

A. エラグ酸は『ダイエットサポートコーヒー』シリーズに配合されているダイエットサポート成分で、ブランドスタッフのコーヒーソムリエが原料選定から携わっています。

Q. ダイエットサポートコーヒーは何種類ありますか？

A. Cafe Black（黒パッケージ）とCafe Latté（ベージュパッケージ）の2種類が展開されています。

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