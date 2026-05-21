【あすから】ジニョン、ハッキングの現行犯→警察学校の新入生に 韓国ドラマ『警察授業』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のジニョンが出演する韓国ドラマ『警察授業』（全16話）が、あす22日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金 前7：00〜）
【場面ショット】ジニョン、ハッキングの現行犯→警察学校の新入生に
同作は、犯人を捕まえようと奮闘する刑事と頭脳明晰な元ハッカーが、警察学校の教官と生徒として再会しタッグを組むドタバタキャンパス物語。
『雲が描いた月明り』のジニョン、『猟奇的な彼女』のチャ・テヒョン、『刑務所のルールブック』のチョン・スジョン（クリスタル）が豪華共演。さらに『トラウマコード』のチュ・ヨンウがジニョンの恋のライバル役で出演。
警察学校という特殊な空間で繰り広げられるユニークなストーリー、刑事と犯罪者から教官と生徒の関係として出会った2人の男性、多彩なキャラクターの登場が見どころとなる。
■あらすじ
捜査1課の刑事からサイバー捜査隊まで各部署を回り、20年間キャリアを積んできた警察学校の教授ユ・ドンマン（チャ・テヒョン）。ハッキングの現行犯から警察学校の新入生になったカン・ソンホ（ジニョン）。“行動派”の刑事と“頭脳派”の学生が、警察学校で教授と教え子として出会い、協力して捜査を行うことになり…。
■演出
ユ・グァンモ
■脚本
ミンジョン
■キャスト
ジニョン、チャ・テヒョン、チョン・スジョン
【場面ショット】ジニョン、ハッキングの現行犯→警察学校の新入生に
同作は、犯人を捕まえようと奮闘する刑事と頭脳明晰な元ハッカーが、警察学校の教官と生徒として再会しタッグを組むドタバタキャンパス物語。
『雲が描いた月明り』のジニョン、『猟奇的な彼女』のチャ・テヒョン、『刑務所のルールブック』のチョン・スジョン（クリスタル）が豪華共演。さらに『トラウマコード』のチュ・ヨンウがジニョンの恋のライバル役で出演。
■あらすじ
捜査1課の刑事からサイバー捜査隊まで各部署を回り、20年間キャリアを積んできた警察学校の教授ユ・ドンマン（チャ・テヒョン）。ハッキングの現行犯から警察学校の新入生になったカン・ソンホ（ジニョン）。“行動派”の刑事と“頭脳派”の学生が、警察学校で教授と教え子として出会い、協力して捜査を行うことになり…。
■演出
ユ・グァンモ
■脚本
ミンジョン
■キャスト
ジニョン、チャ・テヒョン、チョン・スジョン