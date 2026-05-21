54歳・ヒロシ、自身のバンドのTシャツ着た人気俳優に感激「人を肩書きで見ない精神。まさに神」
近年はミュージシャンとしても活躍するお笑い芸人・ヒロシ（54）が21日、Xを更新。自身がベースを務めるバンド「ガランドウ」のTシャツを俳優の内田有紀（50）が着用している写真が内田の公式サイトにて披露され、感激の思いをつづった。
【写真】キャンプでの“2ショット”が公開されたヒロシ＆内田有紀
内田の公式サイトでは、18日付で「ここのところ雑誌の撮影が続いておりました 来月またお知らせできると思います 昨日の撮影はあの方から頂いたTシャツを着て気合いを入れました 分かりますぅ〜？（笑）またもやサプライズで会いに行っちゃった」とのコメントとともに、ガランドウのTシャツ姿で爽やかな笑顔を見せる内田の姿が公開されている。
これを受けヒロシは、「ああ、、、また天使が俺に生きる気力をくださっとる。わたくしのバンド ガランドウの汚らわしいTシャツを、着用されとります。なんという慈愛に満ちた精神。櫻井敦司さんもそうだったが、人を肩書きで見ない精神。まさに神」と感激をつづった。
この投稿にファンからは「内田さん、かわいい アク強めのTシャツも似合ってらっしゃいますね！」「私の愛するバンド #ガランドウ のTシャツを着てくださるなんて最高に幸せな光景です」「Tシャツ着て写真まで載せてくださるとはまさに神ですね！」などのコメントが寄せられている。
内田はBS-TBS『ヒロシのぼっちキャンプ Season13』(毎週水曜 後9:00〜)にゲストとして複数回登場しており、また同番組の“熱狂的ファン”で自らテントも張る「ガチのキャンパー」であることも明かされている。
【写真】キャンプでの“2ショット”が公開されたヒロシ＆内田有紀
内田の公式サイトでは、18日付で「ここのところ雑誌の撮影が続いておりました 来月またお知らせできると思います 昨日の撮影はあの方から頂いたTシャツを着て気合いを入れました 分かりますぅ〜？（笑）またもやサプライズで会いに行っちゃった」とのコメントとともに、ガランドウのTシャツ姿で爽やかな笑顔を見せる内田の姿が公開されている。
この投稿にファンからは「内田さん、かわいい アク強めのTシャツも似合ってらっしゃいますね！」「私の愛するバンド #ガランドウ のTシャツを着てくださるなんて最高に幸せな光景です」「Tシャツ着て写真まで載せてくださるとはまさに神ですね！」などのコメントが寄せられている。
内田はBS-TBS『ヒロシのぼっちキャンプ Season13』(毎週水曜 後9:00〜)にゲストとして複数回登場しており、また同番組の“熱狂的ファン”で自らテントも張る「ガチのキャンパー」であることも明かされている。