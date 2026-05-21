左肩の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているエンゼルス・菊池雄星投手（34）が後半戦の早い段階で復帰を目指していると20日（日本時間21日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

同サイトによると、菊池はこの日、メディア取材に応じ「近いうちにスローイングを再開できると考えている。もっと早く復帰できるのではないかという話もあったが、シーズンは長く、来年もエンゼルスに在籍することを考慮し、周囲と相談して今のリハビリを一歩ずつ進めていくことに決めた」と語った。

また、左肩はMRI検査をした結果、炎症が判明もセカンドオピニオンでも手術は選択肢になかったといい、7月後半までには復帰できる見通しを示したという。

ケガの原因については、WBC出場のため調整を早めたことではなく、4月24日（同25日）のロイヤルズ戦で、体調不良のまま登板したことを挙げ、「数日間、食事が摂れない状態だった。それ以前には何も起きていなかったので、それが原因になったのかもしれないが、はっきりとした理由は分かっていない」とした。

その上で「とにかく投げたくて仕方がないが、チームと話し合い、『ぶり返さないように一歩ずつ進めていこう』と言われた」と現在は肩の強化トレーニングに励み、キャッチボールの許可を待っている状態と語った。

菊池は4月29日（同30日）のホワイトソックス戦に先発したが、左肩の張りを訴え、3回に入る前の投球練習で1球投げた後、ベンチ裏に下がり、そのまま降板。今月3日（同4日）にIL入りした。今季はここまで7試合で0勝3敗、防御率5・81。