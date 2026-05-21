BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が18日に放送され、ヤクルトでかつて監督と選手という間柄だった真中満氏（55）と坂口智隆氏（41）、上田剛史氏（37）の3人が集結。ヤクルトならではの“仲良しトーク”で番組を盛り上げた。

坂口氏が3回目、上田氏が2回目の番組ゲスト。今回はこの番組でMCとゲストの“二刀流”でフル回転の活躍を見せる真中氏と、お笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）が番組MCを務めた。

気心知れた関係とあってオープニングからニッコニコの現役時代は“球界の真田広之”だった真中氏。坂口氏を“カンペ通り”にちゃんと紹介したあとで「もう一人、一応紹介します」「現役時代はヤクルトひと筋！花の88年組だけどもそこまで目立たない！上田剛史さん！」と愛情たっぷりにおいしくいじった。

これには上田氏も「書いてない！」とスタッフの出すカンペのほうを見ながら笑顔で抗議したが、真中氏はなおもニッコニコで番組がスタートした。

レッドが「高校時代は88年世代でトップでしたからね」と上田氏をフォローすると、真中氏も「そうそうそう。梶谷（隆幸）とか坂本（勇人）とかから“上田が凄かった”って聞くんですけどね」としながらも「完全にプロ入ってね、抜かれ…ましたね」とニヤニヤ。坂口氏から「全部言わなくていいです！」とツッコミを食らい、「あっ、そうですか」と苦笑いとなった。

そして、レッドから「お二方は真中さんが監督の時に一緒ということで。どうですか？監督をやられた方がなんとマルチタレント。MCもやられるというのはどうですか？」と質問が出ると、坂口氏は「タレントさんですから。もう僕の中では」と笑顔でキッパリ。

真中氏は「いやいやいやいや」と満面に笑みを浮かべたが、坂口氏は「最初は緊張感ありましたけど、タレントさんなんだなっていう」と追い打ちをかける。さらに「野球よりテレビのことばっか教えてもらった」と明かすと、真中氏も「確かに坂口に野球のことはあんま教えたことないっす」と楽しそうに笑った。

それでも真中氏は「2人は他の番組とかで結構僕のこといじってる」とやや“反撃”モードに。これには坂口氏が「剛史が真中さんのこと“あの子”って言ってました」と他番組で上田氏が口にしたことを“告げ口”する場面もあった。

「言ってましたよね。見てました」となおも楽しそうな真中氏。上田氏は苦笑いだったが、坂口氏が「監督に“あの子”はない」と苦笑いまじりに上田氏をたしなめると、真中氏も「一応、監督と選手ですからね、その時は」となおも笑顔。相変わらず人柄の良さが前面に出る真中氏であった。